Schüleraustausch der „Freunde von Bayon“ Gastgeber werden dringend gesucht

Das Grundprinzip ist: In einem Jahr kommen die Kinder und Jugendlichen aus Bayon nach Straelen, im nächsten Jahr nach Bayon. Untergebracht sind sie jeweils in den Familien der Austauschpartner. Sprachkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnahme an diesem Programm ist kostenlos. Im nächsten Jahr besteht die Möglichkeit zu einem Gegenbesuch vom 9. bis 12. Mai 2024.