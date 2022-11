Auf dem Weihnachtsmarkt kaufen und Gutes tun Hilfe fürs Ahrtal aus der Hütte in Straelen

Schon im vergangenen Winter stellte sich Melanie Dornis die Frage: Was kann ich tun? Sie machte das, was sie gut kann: Stricken. So entstand: „Ein Schal fürs Tal“. Aus Wollresten entstanden halserwärmende Kleidungsstücke. Gemeinschaftlich und deutschlandweit wurde gestrickt und verschickt. Einige Exemplare können noch auf dem Weihnachtsmarkt in Straelen erworben werden. Zeitlos sind auch die „Straelis“, die noch aus dem Unverpackt-Laden der Straelenerin bekannt sind. Die handgefertigen Spüllappen aus Bio-Baumwolle gibt es am Stand genauso wie selbstgebackene Kekse und die vielen verschiedenen Holzdekorationen und Gegenstände von Claudia Siebers. Martina Zoppa wird Heimatlichter mit der Skyline von Straelen beisteuern, Susanne Spitzer wird für den Weihnachtsmarkt basteln und Nadja Neuhäuser Schnipsel-Karten erstellen. Mit am Weihnachtsmarktstand ist Maria Trösser, die ebenfalls schon viele Projekte mitangestoßen hat und dafür sorgt, dass regelmäßig auch Erlöse aus der Irish Session in Wachtendonk ins Ahrtal gehen.