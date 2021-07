Einsatz für Flutopfer : So hilft das Gelderland in der Krise

Bild der Zerstörung: Eine Brücke der Bahnstrecke bei Walporzheim ist eingestürzt. In den vom Unwetter betroffenen Gebieten beginnen die Aufräumungsarbeiten. Foto: dpa/Thomas Frey

Gelderland Knapp 300 Helfer aus dem Kreis Kleve sind in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten im Einsatz. Darunter auch Isar Germany, die mit Spürhunden in Rheinland-Pfalz unterwegs war, die DLRG, das THW oder die Feuerwehr.

Das jüngste Unwetter hat den Niederrhein weitestgehend verschont. Dafür sind zahlreiche Einsatzkräfte aus dem Kreis Kleve in die Krisengebiete aufgebrochen, um zu helfen. Rund 250 bis 300 Personen sind im Namen der Feuerwehren, der DLRG, des Malteser Hilfsdienstes, des DRK, der Johanniter-Unfall-Hilfe, ISAR Germany, des THW und weiteren Partnern der Katastrophenhilfe im Einsatz in den Krisengebieten – teils seit fast einer Woche.

Immer wieder kommen die Einsatzkräfte dabei zum Kieswerk nach Grotendonk in Kevelaer. Hier werden mit Hilfe des THW fast rund um die Uhr Sandsäcke befüllt, die dann vom Niederrhein zu den Einsatzstellen gefahren werden – vor allem ins Ruhrgebiet. Die Leistung ist beeindruckend, 20.000 Säcke an einem Tag sind hier keine Seltenheit.

Daniela Lesmeister von Isar Germany kannte solche Bilder nur von Erdbebengebieten. Foto: ISAR Germany

Info Sachspenden werden keine mehr benötigt Spenden Eine Welle der Hilfsbereitschaft erlebt zurzeit nicht nur die Zentrale des Deutschen Roten Kreuzes in Veert. Landrätin Silke Gorißen dankt den Menschen für zahlreiche Sachspenden. Aktuell seien die Lager allerdings voll. Wer die Flutopfer vor Ort unterstützen möchte, soll lieber Geld an die Spendenkonten der Hilfsorganisationen überweisen.

Sehr eindrücklich schildert die Kleverin Daniela Lesmeister ihren Einsatz mit dem Team von Isar Germany: „Im Jahr 2004, kurz nach Weihnachten, flog ich nach Indien. Ein gigantischer Tsunami war damals nach einem Erdbeben im Ozean auf die Küste zugerast. Es gab Tausende Tote, Verletzte und Obdachlose. Die Wassermassen hatten ganze Häuser unter sich begraben. Am Samstag fuhr ich nach Walporzheim, einem Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Was ich dort gesehen habe, war ganz ähnlich. Diese Zerstörung kannte ich nur aus Gebieten, in denen ein Erdbeben gewütet hat“, sagt Lesmeister.

Isar Germany ist derzeit mit Spürhunden und Ortungsspezialisten in den von den Fluten betroffenen Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz und NRW im Einsatz. Isar hat eine Basis in Weeze, wo in der Trainingsbase auch immer für den Ernstfall geübt wird.

Während die Einsätze in NRW mit Suchhunden und Baufachberatern weiterlaufen, konnte der in Rheinland-Pfalz beendet werden. Dort hatten auch vier Teams aus dem Kreis Kleve nach noch vermissten Flutopfern gesucht. Sie konnten bei der Ortung von noch vermissten Flutopfern helfen.

Feuerwehrleute aus Walbeck sind zurzeit in Erftstadt im Einsatz. Wie der stellvertretende Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Geldern, Christoph Willems, mitteilt, werde dort dringend der in Walbeck stationierte „Schlauchwagen“ benötigt. Die Walbecker sind damit in der Lage, längere Leitungsverbindungen zu schaffen.

Im Einsatz sind sie gemeinsam mit der „Bereitschaft 1“, die sich zusammensetzt aus den Feuerwehren der Kreise Kleve und Wesel sowie der Stadt Duisburg. Dabei werden auch Bereiche erkundet, aus denen das Wasser bereits abgeflossen ist. Die Einsatzkräfte überprüfen dort Häuser und vor allem deren Keller auf der Suche nach vermissten Personen.

Ebenso unterstützt die Gelderner Wehr die Logistik der Hilfeleistungen. So halfen Mitglieder der Löscheinheiten aus Geldern-Mitte, Kapellen, Pont und Hartefeld-Vernum ebenfalls dabei, im Kieswerk Grotendonk Sandsäcke zu befüllen. Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Kevelaer halfen unter anderem bei der Aktion im Kieswerk. Bis nach Mitternacht wurden hier teilweise gearbeitet.

Die DLRG Walbeck ist mit einem Boot in Bessem im Einsatz. Foto: DLRG Walbeck

Die Kiesgrube in Erfstadt-Blessem ist so etwas wie ein Symbol für die Zerstörung geworden. Die Bilder von dort gehen um die Welt. Genau dort sind auch Mitglieder der DLRG aus der Region im Einsatz, wie Daniel Krawinkel, Leiter der Verbandskommunikation, mitteilt. Wasserretter aus dem Bezirk Kreis Kleve sind aktuell im Hochwassereinsatz und helfen den Menschen, die von den Wassermassen besonders getroffen wurden. „Unsere knapp 40 Helfer aus den Ortsgruppen Geldern, Goch, Kevelaer, Kleve und Weeze sind unter anderem im Bereich Erftstadt-Blessem im Einsatz“, berichtet Krawinkel. Dort helfen sie zum Beispiel an der Kiesgrube aus, die in den letzten Tagen immer wieder in den Schlagzeilen war. Im Einsatz sind aus dem Kreis Kleve Gerätewagen, Hochwasserboote und Taucher.

Auch Rettungsboote der DLRG wurden in die Einsatzgebiete gebracht. Foto: DLRG