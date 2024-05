High Fidelity eröffnet „Geldern Open Air“ Ein guter Start auf der Freibad-Bühne

Hätte das Publikum seinen Willen gekriegt, wäre das Konzert von „High Fidelity“ am Donnerstagabend weitergegangen bis zur völligen Dunkelheit. Aber auch so bekamen die rund 1900 Zuschauer vor der Bühne im Waldfreibad Walbeck die geballte Ladung Musik. 24 Songs hatten die rund 25 Mitglieder des Rock- und Pop-Orchesters in das reguläre Programm gepackt. Sie lieferten einen guten Start in die Konzertreihe „Geldern Open Air“ auf der riesigen Liegewiese des Schwimmbads.