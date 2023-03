Bau- und Planungsausschuss Kerken muss entscheiden In Stenden sind große Solaranlagen an A 40 und B 9 geplant

Große Windräder gibt es in Kerken schon reichlich, nun soll auch die Sonne mehr für die Stromerzeugung genutzt werden. Das gilt für die Gemeinde selbst, die möglichst alle Flächen ihrer eigenen Gebäude mit Photovoltaik-Anlagen ausstatten will. Aber ähnlich wie in Issum und Rheurdt sollen auch landwirtschaftliche Flächen für große Solaranalgen genutzt werden. Im Bau- und Planungsausschuss geht es am Dienstag, 14. März, um 18 Uhr im Michael-Buyx-Haus in Nieukerk um zwei vergleichbare Vorhaben, die aber rechtlich unterschiedlich behandelt werden müssen.