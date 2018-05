Issum: Hexenlandrallye: Viele Oldtimer am Sonntag in Sevelen bewundern

Hexenlandrallye: Viele Oldtimer am Sonntag in Sevelen bewundern

Issum Alte Schätzchen auf zwei und vier Rädern gibt es am Sonntag, 27. Mai, wieder in Sevelen zu bewundern. Die Interessengemeinschaft Sevelener Gewerbetreibender lädt die ganze Bevölkerung zum 12. Oldtimerfestival mit Hexenlandrallye ein.

Ab 11.30 Uhr wird auch noch auf der Antoniusstraße in Sevelen richtig was los sein. Dort werden Maßstabsgetreue (1:5) ferngesteuerte Rennautos vom RC-Car-Niederrhein vorgeführt. Zusätzlich wird es ein Monster-Truck-Auto zum Bewundern geben.

In Sevelen ist also den ganzen Tag was los. "Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall", meint die Interessengemeinschaft.