Fun-Veranstaltung : Mit Spaß durch die Hexenland-Games

Sevelen 500 Teilnehmer verzeichnete die zehnte Auflage der Spiele des SV Exitus Esters 1980. Fantasievolle Aufgaben sorgten auf dem Parcours mit zehn Stationen bei allen für beste Stimmung. Es war vor allem Teamgeist gefragt.

Humor, Geschick, Mannschaftsgeist, Kraft und Schnelligkeit – all diese Eigenschaften, am besten in Summe, sind erforderlich, um die Hexenland-Games in Sevelen zu absolvieren. Zum zehnten Mal hatte der SV Exitus Esters am Schießstand am Koetherdyck einen großen Parcours mit zehn sehr unterschiedlichen Stationen vorbereitet. 36 Teams verschiedener Vereine und Gruppen aus Issum, Straelen Geldern und Umgebung hatten sich gemeldet. So tummelten sich rund 500 Teilnehmer plus Zuschauer auf dem Gelände.