„Herrenclub Hauptsache Freud“ in Straelen Seit 50 Jahren alle unter dem Zylinder

Straelen · Vor einem halben Jahrhundert gründete sich in Straelen im Karneval der „Herrenclub Hauptsache Freud“. Was sich in der Zeit alles verändert hat. Und warum die Männer lieber unter sich bleiben.

11.03.2023, 05:14 Uhr

Der „Herrenclub Hauptsache Freud“: Werner Terheggen, Johannes Theunissen, Manfred Falk, Josef Kremer und Gerd Muysers. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Einmal haben sie‘s mit Frauen versucht. Gemeinsam ging man Kegeln. „Da wäre der Club beinahe auseinander gebrochen“, erinnert sich Johannes „Tüffi“ Theunissen an die Veranstaltung mit fast fatalen Folgen. Seitdem halten es die Mitglieder des „Herrenclubs Hauptsache Freud“, dessen Kürzel HCHF das Logo des Vereinswimpels ziert, wie zuvor auch schon: Die Mitglieder des „starken“ Geschlechts bleiben lieber unter sich. Und unternehmen viel miteinander. Wenn auch heute nicht mehr so viel wie früher.