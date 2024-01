Weihnachtsaktion in Herongen Vierte Weihnachtsaktion in Herongen war ein Erfolg

Schon zum vierten Mal fand in Herongen die Weihnachtsaktion des Heronger Einzelhandelsstatt. Wie in den Vorjahren gab es eine rege Beteiligung, trotz der Großbaustelle mitten im Dorf. Ein Gewinn aus der Verlosung ging in diesem Jahr sogar in den Raum Bremen nach Ganderkesee. Aus den vielen abgestempelten Teilnehmerkärtchen zog die Glücksfee Anfang Januar die Gewinner. Über 40 Sachpreise gab es zu gewinnen. Den Hauptpreis (drei Mal 50 Euro) stiftete die Volksbank an der Niers.