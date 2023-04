Innovation für die grüne Branche Heronger Start-up Pottburri holt sich die 10.000 Euro

Der Weg nach Berlin hat sich gelohnt. In den Räumen der Digital Studios bei Google stellte Antonia Cox die Ziele des Heronger Start-ups Pottburri vor. Der Blumentopf ist aus Sonnenblumenschalen, einem Abfallprodukt, löst sich nach dem Einpflanzen in der Erde auf und ist somit nachhaltig. „Gärtnern mit grünem Gewissen“, nennt Antonia Cox die Botschaft. Beim Format Founders League konnte sich Pottburri gegen andere Start-ups durchsetzen und holt mit den meisten Stimmen die 10.000 Euro für das Unternehmen mit Sitz in Herongen. Das Geld soll in Marketingmaßnahmen und Kommunikation gesteckt werden. „Auch die Trophäe kann sich sehen lassen“, sagt Antonia Cox freudig. Bis sie die allerdings in den Händen halten konnte, musste sie aber zittern. Sie war bei denjenigen, die ihre Start-ups vor der Jury vorstellen konnten, die Letzte an der Reihe.