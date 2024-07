Blasmusik-Festival in Herongen Wo Polka sich mit Techno trifft

Es wurde geklatscht. Es wurde gesungen. Es wurde gehüpft und getanzt. Das Stimmungsbarometer zeigte am Samstag an der Bürgerhalle in Herongen immer wieder Höchstwerte. Das lag an den vier Ensembles, die der heimische Musikverein für die zweite Auflage von „Brass Beatz“ gebucht hatte. Mehr als 2000 Musikfreunde wollten sich das nicht entgehen lassen. „Wir hatten Besucher sogar aus Usedom, Heilbronn und Regensburg“, berichtete Andreas Tissen, der Vorsitzende des Musikvereins, am Morgen nach dem Festival.