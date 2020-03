Aktion in Zeiten von Corona : Herongen setzt auf Nachbarschaftshilfe

Herongen Gabriele Böhm hat auf Facebook eine Initiative gestartet, um Schwache vor Corona zu schützen.

Das Vorbild hat die 58-Jährige in Österreich entdeckt. Dort haben sich Nachbarn überlegt: Wer gehört zur Risikogruppe, ist also beispielsweise Diabetiker oder Asthmatiker? Wer ist bedürftig? Hilfswillige warfen Zettel mit ihrem Namen und ihrer Telefonnummer in die Briefkästen der Betroffenen, boten ihre Unterstützung an beim Gassigehen, beim Einkaufen, beim Abholen von Rezepten in der Apotheke. „Da klappt das“, berichtet Gabriele Böhm. Und sie ist überzeugt, dass das auch in Herongen funktioniert. Der Start stimmt sie optimistisch. „Die Gruppe hat schon 43 Mitglieder“, sagte sie am Freitag. Lob hat sie bekommen. Zum Beispiel von Annemarie Fleuth.