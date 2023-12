Tradition in Herongen Wenn der Nikolaus klingelt

Bevor André Schwartz das Wohnzimmer betritt, fängt der kleine Mika an: „Nikolaus komm in unser Haus, pack deine großen Taschen aus“, singt der Junge, der seit diesem Jahr in die Schule geht. Er klatscht in die Hände, und dann betritt Schwartz den Raum. Zu erkennen ist Schwartz jedoch nicht wirklich. Soll er auch nicht. Heute, am Abend des 5. Dezember, ist er der Nikolaus. Mit weißem langen Untergewand, roten Samtumhang, weißem Rauschebart, Mitra, Bischofsstab und einem dicken goldenen Buch mit Kreuz auf dem Cover betritt er das Wohnzimmer. Neben ihm läuft Kathrin Schmitz. Sie mimt den Engel. Sie trägt einen weißen Schleier, auch ihr Gesicht ist nicht zu erkennen.