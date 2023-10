Bauarbeiten in Herongen Niederdorfer Straße für etwa sechs Monate gesperrt

Die Niederdorfer Straße wird im erst genannten Bereich vollgesperrt und eine Umleitung über die Carl-Kühne-Straße/Heronger Feld ausgeschildert. Die voraussichtliche Gesamtbauzeit beläuft sich auf etwa sechs Monate. In dieser Zeit ist die Endhaltestelle des Schnellbusses SB 42 der Markt, für die anderen Buslinien wird eine Ersatzhaltestelle an der Niederdorfer Straße Höhe der Hausnummer 67 eingerichtet. Die Stadt Straelen sowie die beauftragte Baufirma Hoch- und Tiefbau Quick GmbH & Co. aus Kevelaer bitten alle Anlieger um Verständnis für die während der Bauzeit auftretenden Beeinträchtigungen.