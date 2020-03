Infrastruktur in Straelen : Herongen braucht ein Gesamtkonzept

Herongen Die Diskussion um die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt hat gezeigt: In der Straelener Ortschaft muss über viele Bereiche nachgedacht werden. In Rede steht die Bildung einer Arbeitsgruppe.

Es gibt einige Risse, besonders an Kanalanschlüssen, es gibt Dellen in Rinnen und Borden, an einigen Stellen ist der Belag abgeplatzt. Doch im Großen und Ganzen sei die Ortsdurchfahrt Herongen technisch in Ordnung, meint Straelens Baudezernent Harald Purath. Das mag auch daran liegen, dass die Trasse früher ein Teilstück der Bundesstraße 60 und deshalb vom Ausbaustandard her höherwertig war. Doch jetzt sollen das Endstück der Kiewittstraße, die Bergstraße und die Niederdorfer Straße umgestaltet werden. Und dabei, wünschen sich viele Heronger, könnte man gleich weitere Probleme in der Ortschaft mit anpacken.