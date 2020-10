Einkaufsbummel in stimmungsvoller Atmosphäre : In Straelen leuchtet der Herbst

Straelen Mit einem farbenfrohen Shoppingabend begeisterten auf Abstand die Straelener Geschäftsleute ihre Kunden. Die Blumenstadt lud zum Herbstleuchten ein. Und das Angebot kam bei den Besuchern offenbar sehr gut an.

„Einkaufen in herbstlichem Ambiente“, das Straelener Motto zeigte Wirkung und füllte auf Abstand die Innenstadt mit Menschen am Freitag. Gerade mit Beginn der Dämmerung sorgten die verschiedenen Lichter über den Straßenzügen wie den ausgeleuchteten Bäumen auf dem Marktplatz für eine heimelige Stimmung.

Beim Straelener Herbstleuchten tauchten farbige Strahler vor den Hausfassaden die Innenstadt in attraktives Licht. Ein Veranstaltungsformat, das von den Geschäftsleuten gemeinsam mit viel Engagement gestemmt wurde. Sie luden ein, die neue Herbst-Winterware in Augenschein zu nehmen und eine Portion Zuversicht zu tanken. Mit zusätzlichen Rabattaktionen und kleinen Willkommensgeschenken belohnten sie die Kundschaft.

Ausgefallen Der geplante verkaufsoffene Sonntag in Straelen mit Mobilitätsschau fiel der Corona-Streichliste zum Opfer. Langes Einkaufen Das Straelener Herbstleuchten am Freitagabend mit Einkaufsmöglichkeit bis 22 Uhr und Besuch der Außengastronomie mit heißem Glühwein oder kühlen Getränken entpuppte sich daher als goldrichtig.

Oft bummelten kleine Grüppchen von Freundinnen zusammen. Sie verschafften sich einen Eindruck von der so genannten Übergangsmode, wie es Elke Hassenpflug in ihrer Boutique „Dress up“ erlebte. Die neueste Strickmode, Shirts, Steppwesten und -jacken wurden anprobiert. „Die Stimmung ist gut und wohltuend unbekümmert. Die Kunden möchten unterwegs sein“, so ihre Beobachtung. Es wurde gestöbert und gekauft.

Vor den Geschäften wiesen Schilder auf die Hygieneregeln wie auf die Maximalzahl an Kunden hin. Beim Geschäft „Schuhe & Mode Leuckers“ kam es daher auch zu Wartezeiten. Snacks an Stehtischen verkürzten die Wartezeit. Der Einlass wurde genau kontrolliert, bevor die neue Schuhmode in ihrer sportlich-legeren bis robusten Art in leuchtenden Farben anprobiert werden konnte. „Wir haben uns alle auf diesen Abend und unsere Kunden gefreut“, sagte Inhaberin Klaudia Werdin, Mitglied der Unternehmergemeinschaft AusStraelen.