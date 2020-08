Das Urgestein des SV Straelen : Ein ganzes Leben für die Fußball-Jugend

Herbert Lampey ist in seinem Arbeitszimmer von vielen Erinnerungsstücken umgeben. Foto: Heinz Spütz

Straelen Eine lebende Fußball-Legende verabschiedet sich in den Ruhestand. 62 Jahre lang war Herbert Lampey unermüdlich für den Nachwuchs des SV Straelen im Einsatz. Erst mit 90 ist Schluss.

Da sitzt „Mister Jugendfußball“ ganz gemütlich bei einer Tasse Kaffee und Keksen auf der Terrasse seines Einfamilienhauses. Und lässt sich die Frage, weshalb er praktisch sein ganzes Erwachsenenleben dem kickenden Nachwuchs gewidmet hat, durch den Kopf gehen. „Es hat mir immer Spaß gemacht. Und ich wollte Verantwortung übernehmen. Daraus ist eine Lebensaufgabe geworden“, lautet schließlich die Antwort von Herbert Lampey. 62 (!) Jahre lang hat sich das Urgestein als Jugendobmann unermüdlich um die Kinder und Jugendlichen in Reihen des SV Straelen gekümmert. Erst jetzt gönnt sich der rüstige Senior den Ruhestand, den er sich mit mittlerweile 90 Jahren mehr als verdient hat.

Lampey erinnert sich: Der Krieg war gerade ein Jahr zu Ende, als er sich als Teenager seinem Herzensverein SV Straelen anschloss. Zuvor hatte er häufig mittrainiert, aber nie in einer Mannschaft gespielt. Ohnehin lagen seine Qualitäten eher außerhalb des Platzes. Das wusste auch Willi Lampey, der seinen kleinen Bruder in den 50er Jahren aufforderte, eine Aufgabe im Verein zu übernehmen. Gesagt, getan: Herbert Lampey startete 1957 seine unvergleichliche Laufbahn beim SV Straelen als Kindertrainer. Ein Jahr später wurde er als Obmann der Fußball-Jugend in den Vorstand gewählt – und avancierte mit der Zeit zur lebenden Legende von der Römerstraße.