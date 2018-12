Briefmarkensammler Helmut Schraets: Ich habe das ganze Jahr Weihnachten

Veert Bei Helmut Schraets ist das Fest der Liebe immer ein Thema. Der Briefmakensammler hat sich auf das Thema „Weihnachten“ spezialisiert. Für seine interationalen Kollegen erstellt er Kataloge und Rundbriefe. Seine Ausstellungen sind sehr gefragt.

Von Kindheit an beschäftigt sich Helmut Schraets mit Briefmarken, „ernsthaft“ begann er Anfang der 70er Jahre zu sammeln. „ich habe die Hochzeit des Briefmarkensammelns, aber leider auch den Niedergang miterlebt“, sagt er. Vor 19 Jahren kam er als Jugendgruppenleiter des Briefmarkensammler-Vereins Kevelaer durch einen Jugendlichen, der Weihnachtsmotive faszinierend fand, auf den Gedanken, dass das auch was für ihn sein konnte. Und da Schraets keine halben Sachen macht, schloss er sich Motivgruppe Weihnachten an. Seit 2011 ist er zweiter Vorsitzender dieser Gruppe von Philatelisten aus Deutschland, Österreich, aber auch den Niederlanden, Frankreich, Polen oder Slowenien, schon seit 2010 ist er als Redakteur für den Katalog der Motivgruppe verantwortlich. Dazu verfasst er die Rundbriefe und organisiert seit kurzem auch noch die jährlichen Treffen der Briefmarkensammler mit dem Thema Weihnachten. Das ist zum einen viel Arbeit für den früheren Lehrer der Geschwister-Scholl-Hauptschule, aber dafür verfügt auch ein hervorragendes Netzwerk. Länder wie Island oder Slowenien schicken ihm kostenlos ihre neuen Weihnachtsmarken. Viele andere informieren ihn umfangreich. Und wenn er mehr wissen muss, geht auch mal schnell eine E-Mail an Papua-Neuguinea oder nach Israel. Zudem stellt er eigene Sammlungen und Ausstellungen zusammen. Nach philatelistischen Gesichtspunkten geht es dann nicht nur um bunte Marken. Sonderstempel, Briefe und Karten erzählen ihre eigene Geschichte. Die Recherche zu den besonderen Umständen des Belegs gehört zu den Aufgaben des Sammlers. „Alle Jahre wieder“ heißt seine Sammlung zu Brauchtum in der Advents- und Weihnachtszeit. Bei „Zu Bethlehem“ dreht sich alles um die Weihnachtsgeschichte in Bibel und Brauchtum. Die Sammlung zum Thema „Krippen“ würde er gern auch einmal passend zur Krippen-Ausstellung in Kevelaer zeigen. Ansonsten sind seine Sammlungen gefragt und viel unterwegs, besonders in den „Weihnachtspostämtern“ von Engelskirchen oder Himmelspforten.