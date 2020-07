Mensch & Stadt : Heronger Mundart – eine Wissenschaft für sich

Herongen Helmut Crienen ist als Experte für den heimischen Dialekt von der Universität Nimwegen befragt worden. Er fungierte als Übersetzer. Mit Vorträgen hält der 88-Jährige die Heimatsprache lebendig.

Das Stadtarchiv von Strae­len steht an der Kuhstraße. Wenn es um die Bewahrung von Heronger Geschichte geht, ist freilich auch die Kiewittstraße eine lohnende Adresse. Dort wohnt Helmut Crienen. Den 88-Jährigen kann man getrost als Heronger Urgestein bezeichnen. Jetzt hat sich sogar ein Wissenschaftler aus dem Ausland an ihn gewandt – als Experte für die Heronger Mundart.

An der Radboud-Universität zu Nimwegen erforscht Germanistik-Student Stephan van Alphen die in der Region Venlo gesprochenen Mundarten. Für diese Feldarbeit suchte er unter anderem zwei Informanten aus Herongen, die in der Lage sind, Hochdeutsches in den Ortsdialekt zu übersetzen. Auch Ortsvorsteherin Annemarie Fleuth und Straelens Stadtarchivarin Claudia Kurfürst wurden von dem Niederländer in die Suche eingebunden.