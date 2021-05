Eichenprozessionsspinner in Straelen : Helikopter im Einsatz gegen Eichenprozessionsspinner

Straelen In der Stadt Straelen wird auch in diesem Jahr ein Helikopter eingesetzt, um die Eichen aus der Luft von einer Fachfirma mit einem biologischen Mittel zu behandeln.

Der Einsatz ist für Dienstag, 11. Mai, ab 14.30 Uhr über dem Straelener Stadtgebiet geplant. Sowohl die privaten als auch die öffentlichen Flächen werden überflogen und die Eichenbestände in der Nähe von Wohngebäuden, an Rad- und Wanderwegen sowie an öffentlichen Plätzen und Einrichtungen mit dem biologischen Insektizid „Bacillus thuringiensis“ (BT) besprüht. So soll eine möglichst umfassende Bekämpfung der EPS-Population erreicht werden.

Das Bakterium wirkt als selektives Fraßgift im Darm der Raupen. So sterben sie ab, bevor sie in das dritte Larvenstadium übergehen, in dem die gefährlichen Brennhaare ausgebildet werden. Die Haare der Raupen enthalten das Nesselgift Thaumetopoein, das bei Menschen und Tieren nach Berührung oder Einatmung pseudoallergische Reaktionen an Schleimhäuten und am ganzen Körper auslösen kann.