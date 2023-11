Blick hinter die Kulissen Helfer für Tolkien-Tage 2024 gesucht

Vom 24. bis 26. Mai 2024 finden die Tolkien-Tage wieder in Pont statt, und wie in den Jahren zuvor werden sie von einem engagierten Team ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer organisiert. Ihre Aufgaben umfassen die Betreuung verschiedener Bereiche der Veranstaltung – von den DTG-Ständen über die Lagergruppen bis hin zu den Vorträgen. Hilfe wird auch bei der Bewirtung der Helfer und Besucher gebraucht, einschließlich der Hobbitküche. Insbesondere können die Organsiationen Unterstützung an den Getränkeständen und bei den Einlasskontrollen gebrauchen. Gesucht sind auch Personen, die Erfahrungen im Sanitärbereich mitbringen, um das „Team Wasserversorgung“ zu unterstützen.