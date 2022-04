Tolkien-Tage 2022 : Helfende Hände für Mittelerde gesucht

Pont Vom 10. bis 12. Juni finden die Tolkien-Tage in Pont statt. Die meiste Arbeit fällt während des Auf- und Abbaus an. Helfer haben freien Eintritt und können hinter die Kulissen blicken.

Die Tolkien-Tage in Pont der Deutschen Tolkien Gesellschaft sind mit mehr als 8000 Besucherinnen und Besuchern im Jahr 2019 (vor der Corona-Pandemie) eine der größten Veranstaltungen dieser Art weltweit. Als Helferin oder Helfer hat man die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Tolkien-Tage vom 10. bis 12. Juni zu blicken und die Veranstaltung aus einer anderen Perspektive kennenzulernen.

Die große Veranstaltung zu „Der Herr der Ringe“ und Mittelerde wird jedes Jahr komplett ehrenamtlich organisiert und durchgeführt. Der gesamte Erlös wird in die nächste Veranstaltung investiert. Je mehr Gäste zu den Tolkien-Tagen kommen, desto mehr fleißige Hände braucht es im Hintergrund, um beispielsweise Lagergruppen, Vorträge oder Stände zu betreuen.

Die meiste Arbeit fällt während des Auf- und Abbaus an. Ab dem 8. Juni wird das Gelände in Pont vorbereitet und zu Mittelerde umgestaltet und hinterher dann wieder in einen Sportplatz zurückverwandelt. Alle Helferinnen und Helfer erhalten freien Eintritt zu den Tolkien-Tagen. Außerdem wird es weitere Benefits wie kostenfreies Essen und Trinken sowie ein Helferfest im Nachgang geben. Helfer, die sich zum Auf- und Abbau melden, kann auch ein Schlafplatz auf dem Gelände angeboten werden.