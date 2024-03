Helfer aus Straelen und Wachtendonk Vier Schicksale aus dem Ahrtal

Maria Trösser, Christoph Büskens und Klaus Gravendyck engagieren sich auch zweieinhalb Jahre nach der Flut für die Menschen im Ahrtal. Nun waren sie wieder dort und haben Geldspenden ganz gezielt übergeben. „Wer einmal im Ahrtal war, der kommt immer wieder“, weiß Maria Trösser aus eigener Erfahrung. „So geht es vielen Helfern: Denn das Erlebte vor Ort, die Ohnmacht vor den Naturgewalten zu sehen, die Verzweiflung der Menschen zu spüren – das macht was mit dir“, sagt sie. So ergeht es auch Christoph Büskens aus Wachtendonk und Klaus Gravendyck aus Straelen. Die monatliche Irish Session bei Büskens in Wachtendonk ist seit der Flut zur Benefiz-Session geworden: Maria Trösser geht mit einem Hut rum und auch der Erlös des Garagentrödels von Christoph Büskens fließt komplett mit ein.