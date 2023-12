Impressionen von „Heiß auf Eis“ in Geldern „Heiß auf Eis“ – Das Weihnachtswunderland mitten in Geldern

Montags und dienstags sei zu spüren, dass es kein Programm auf der Bühne gibt. Dann laufe der Umsatz ausschließlich über die zusätzlichen Freizeitangebote auf der Eisbahn. Bei gutem Wetter bringen die Wettbewerbe auf Eis ein paar zusätzliche Zuschauer. Leider war das in diesem Jahr bisher montags und dienstags nicht immer der Fall. Niersmann weiter: „Wir haben im Projekt Pimp your Town erfahren, dass den Jugendlichen Angebote zur Freizeitgestaltung in Geldern fehlen. Wenn man sich die Eisfläche bei Heiß auf Eis ansieht, wie gut sie gefüllt ist und welche Altersgruppe dort vertreten ist, dann bin ich mir sicher, dass das wohl das beste Winterprogramm ist, was man bieten kann. Und die Akzeptanz in der gesamten Bevölkerung steigt. Die Rufe nach einem Weihnachtsmarkt werden immer weniger und leiser, weil Heiß auf Eis in Geldern angekommen ist. Mit dem Lichtermarkt auf Haus Ingenray, dem Weihnachtsmarkt auf Schloss Walbeck und den Angeboten in Lüllingen, Veert und an St. Bernardin gibt es außerdem noch gute Alternativen für alle, die mehr wollen als nur Glühwein trinken, leckeres Essen und Schlittschuhlaufen. Das zeigen auch zahlreiche Gespräche die ich in letzter Zeit geführt habe. All unsere angebotenen Aktivitäten, das Eislaufen für Schulen am Vormittag, Eisstockschießen und das Bierkasten-Curling, waren in kurzer Zeit komplett ausgebucht und teilweise sogar überbucht.“