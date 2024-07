Neue Außenstelle fürs Standesamt Geldern Bald darf auf Haus Ingenray geheiratet werden

Der Hochzeitstag ist für viele der schönste Tag im Leben. So schön wie möglich soll deshab auch das Ambiente sein, in dem man sich das Ja-Wort gibt. In Geldern gibt es mehrere Stellen, wo geheiratet werden darf. Das Standesamtes samt Trauzimmer ist in der Villa von Eerde untergebracht. Es gibt aber auch noch diverse Außenstellen. Eine Trauung ist auch auf Schloss Walbeck, Haus Steprath und im Seepark möglich. Jetzt kommt noch eine Außenstelle hinzu: Ab kommendem Jahr können Paare sich auch auf Haus Ingenray in Pont die ewige Treue schwören.