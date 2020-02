Kostenpflichtiger Inhalt: Abschied in den Ruhestand : „Pascha“ legt Anzug und Schlips ab

Heinz-Theo Pasch hat jetzt viel Zeit für sein Hobby, seine persönliche kleine Landwirtschaft. Am Freitag wird er in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Heinz-Theo Pasch hat am Freitag seinen letzten Arbeitstag als Leiter der Geschäftsstelle der Volksbank an der Niers in Walbeck.