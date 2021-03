Geistliches Leben am Niederrhein : Pastor aus Straelen hat alte Gebete neu übersetzt

Straelen Heinrich Valentin hat ein mehr als 30-jähriges Projekt abgeschlossen. Das Werk des emeritierten Pfarrers steht auf der Homepage des Bistums Münster zur Verfügung.

Die traditionellen liturgischen Texte aus dem Lateinischen ins Deutsche zu übersetzen – das reizt den seit 2005 emeritierten Pfarrer, der in Weeze geboren wurde und seit 1997 in Straelen lebt. Und so begann er bereits Ende der 1980er Jahre damit, die Tagesgebete der Sonntage neu zu übersetzen. An jedem Sonntag im Kirchenjahr, das immer am 1. Advent beginnt, spricht der Priester am Altar zum Beginn der Messe ein bestimmtes Tagesgebet. „Als Eröffnungsgebet der Heiligen Messe sind diese von besonderer Bedeutung“, verdeutlicht Valentin, „doch bei der offiziellen Übersetzung ist, wohl aus dem falschen Ehrgeiz, die sprichwörtliche lateinische Kürze nachzuahmen, so manches vom lateinischen Originaltext unter den Tisch gefallen.“ So begann Valentin, die lateinischen Originaltexte zu erforschen, ihrer Bedeutung auf den Grund zu gehen und sie neu zu übersetzen.