Kunst in Straelen : „Gewächshaus für die Kunst“ geht weiter

Thomas Prautsch vor den beiden Schwarz-Weiß-Gouachen, die er in dem kleinen Gewächshaus am Bormiger Weg ausgestellt hat. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Heiner Geisbe präsentiert in Straelen zum Auftakt der zweiten Staffel drei Bilder von Thomas Prautsch aus Münster. Sie sind den ganzen Mai über am Bormiger Weg in dem kleinen Treibhaus zu sehen.

Die Reihe „Ein Gewächshaus für die Kunst“ geht ins zweite Jahr. Heiner Geisbe zeigt in seinem Garten am Bormiger Weg 53 wieder monatlich wechselnde Ausstellungen. An unerwarteter Stelle wird der Blick von Spaziergängern und Radfahrern auf die Arbeiten kreativer Menschen gelenkt.

Den Anfang macht im Mai Thomas Prautsch aus Münster. Er ist Meisterschüler der Kunstakademie Münster und war als Stipendiat in Italien und Irland. Im Jahr 2000 erhielt er den Caspar-von-Zumbusch-Preis. Außerdem ist er Förderpreisträger des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.

Für das Gewächshaus hat der 56-Jährige das Bild einer Treppe und zwei Gouachen eines freistehenden Stahlgerüsts ausgesucht. Die Treppe, in Öl auf Nessel gemalt, ist typisch für den Maler, dessen bevorzugten Motive der vergangenen Jahre Stadtansichten und Feuerbilder sind. „Die erste Treppe habe ich 1992 gemalt, danach war sie immer mal wieder dabei“, erzählt Prautsch. Das in Straelen zu sehende Treppenbild hat die Maße 1,25 Meter mal ein Meter und sieht aus, als führte sie in den Untergrund eines Dschungels. Grüntöne beherrschen die dämmerige Szenerie, von oben fällt Sonnenlicht herein. Rund vier Monate malte Prautsch an dem Bild. „Das ging relativ schnell.“ Für seine Stadtansichten braucht er mitunter mehr als ein Jahr.

Während der Corona-Pandemie entstanden die beiden Schwarz-Weiß-Gouachen, die ein Baugerüst zeigen. Zunächst hatte sich Prautsch unter dem Titel „Mein täglicher Weg“ an kleinen Skizzen versucht. Postkartengroße Motive in Schwarz-Weiß, ein Jahr lang, jeden Tag. Dann habe er sich gedacht: „Ich probiere was Großes.“ Als Motiv entdeckte er, quasi direkt vor seiner Haustür, die Baustelle der neuen Brücke am Kanal in Münster-Wolbeck. Die beiden Gouachen haben eine Gesamtgröße von 1,70 Meter mal 1,10 Meter.