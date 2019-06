Konzert in Walbeck : Das Gelderland feiert mit Johannes Oerding

WAlbeck Riesenjubel am Freitagabend im Freibad Walbeck: Gegen 20.30 Uhr betrat Johannes Oerding die Bühne und wurde von seinen jubelnden Fans empfangen. Gut 5000 Zuschauer im seit Monaten ausverkauftem Gelände bereiteten dem Sänger und seiner Band einen unglaublichen Empfang.

Mit seinem Lied „Leuchtschrift“ begann Oerding ein grandioses Konzert, wie er es selbst ins seiner so eindrucksvollen Laufbahn auch nicht oft erlebt haben dürfte. Der gebürtige Münsteraner und Wahl-Hamburger, verwurzelt in Geldern und Kapellen, dürfte einen Großteil seiner Zuschauer auch persönlich kennen. Wer Freitag nicht dabei war: Für das zweite Konzert in Walbeck am Sonntag um 19 Uhr gibt es (Stand Freitag) noch Restkarten an der Abendkasse ab 17 Uhr.