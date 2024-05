Heimatverein Veert trauert um Rudi Geese

Seit 1999 gehörte Rudi Geese dem Heimatverein Veert an. Mit seinen akribischen Recherchen über die Veerter Geschichte, über Familien- und Höfechroniken hatte er sich über viele Jahre ein fundiertes geschichtliches Wissen angeeignet. Seit 2015 lag ihm sein Wirken in der Heimatstube besonders am Herzen. Dabei zeugen zahlreiche Buchveröffentlichungen von seinem unermüdlichen Schaffen, so zum Beispiel die Werke über den Veerter Künstler Jan Vissers, die Veerter Windmühle, die Williksche Mühle, Brunnen in Veert, die Feldflur Neray oder den Olvenhof.