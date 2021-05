Kostenpflichtiger Inhalt: Heimatverein Hartefeld-Vernum : Bienenhaus und Holzdrachen

Die Ehrenamtlichen des Heimatvereins Hartefeld-Vernum ließen sich auch vom niederrheinischen Regen nicht aufhalten: Günter Wochnik, Benjamin Stefen und Gerd van de Kamp (von links) bereiteten die Pflasterung am Insektenhaus vor und reinigten „Krölls Dreieck“, eine beliebte Grünanlage zwischen Hartefeld und Vernum. Foto: hvs Foto: hvs

HARTEFELD Der Heimatverein Hartefeld-Vernum setzte das große Insektenhaus an „Krölls Dreieck“ am Ortsrand instand. Josef Bergers sanierte dabei auch das Kunstwerk von Klaus Ehren an dem beliebten Treffpunkt.