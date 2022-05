Dominika Blomberg leitet Vorstandsteam : Heimatverein wird weiblicher

Schatzmeister Tristan Wolters, Vorsitzende Dominika Blomberg, Geschäftsführerin Angela Görtz und die stellvertretende Vorsitzende Jutta Bergers bedankten sich bei Gerd van de Kamp und Günter Wochnik. Foto: HvS

Hartefeld/Vernum In Hartefeld-Vernum wurde Dominika Blomberg zur neuen Vorsitzenden, Angela Görtz zur neuen Geschäftsführerin gewählt. Auch in Zukunft will sich der Verein für die Zusammengehörigkeit der beiden Ortsteile einsetzen.

Zu einem harmonischen Wechsel in der Vereinsführung kam es bei der Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Hartefeld-Vernum im Saal der „Dorfschmiede“. Auf den Gründungsvorsitzenden Günter Wochnik und seinen ebenfalls seit der Vereinsgründung im Jahr 1991 tätigen Geschäftsführer Gerd van de Kamp folgten Dominika Blomberg als neue Vorsitzende und Angela Görtz als neue Geschäftsführerin. Zur stellvertretenden Vorsitzenden wählte die Versammlung Jutta Bergers. Die Aufgaben des Schatzmeisters übernimmt Tristan Wolters. Als Beisitzerin bestätigte die Versammlung Dana Konz. Neu als Beisitzer dabei ist Herbert van Stephoudt.

Mit den für ihr großes ehrenamtliches Engagement bekannten drei Damen an der Spitze des Heimatvereins scheint die erfolgreiche Arbeit der Geschichts- und Heimatfreunde, die sich auch durch viele Aktionen zur Verschönerung beider Ortschaften auszeichneten, gesichert. Dominika Blomberg: „Zahlreiche Projekte wie die Allee der Festkettenträger in Hartefeld oder der beliebte Rast- und Treffpunkt ‚Krölls Dreieck‘ zwischen Hartefeld und Vernum, sind in der Amtszeit von Günter und Gerd realisiert worden. Dafür und für viele Aktionen, die unser Vereinsleben bereicherten, kann man sich nur herzlich bedanken.“

Auch in Zukunft, so die neue Vorsitzende, werde sich der Verein für die Zusammengehörigkeit der Ortschaften Hartefeld und Vernum einsetzen und zu einem verantwortlichen Umgang mit heimischer Natur und Landschaft anregen. Zu beliebten Aktionen wie dem Schmücken des Dorfweihnachtsbaumes will das neue Vorstandsteam ebenfalls einladen. Dabei ist der Heimatverein immer für Anregungen dankbar und offen.

Unter Beweis gestellt wurde dies sogleich beim Pfarrfest des Ortsausschusses der Kirchengemeinde auf dem Alten Schulhof. Dort präsentierte sich der Verein mit einem Infostand – sehr zur Freude vieler Dorfkinder. Der Nachwuchs durfte sich bei Süßigkeiten und Eis am Stiel bedienen.

