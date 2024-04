Los geht es am 9. Juni Heimatverein Aldekerk organisiert großen Heimtrödel

Die Kaufinteressierten können also am Heimtrödel-Tag eine Rundreise antreten und dabei nach Herzenslust Schnäppchen machen. Zur Stärkung vorher, nachher oder zwischendurch gibt es in der Heimatstube auf der Hochstrasse 70 in Aldekerk Kaffee und Kaltgetränke, sowie ein Stück Kuchen gegen eine kleine Spende. Der Termin für den 1. Aldekerker Heimtrödel steht bereits fest: Sonntag, 9. Juni. Das trifft sich gut, denn am 8. und 9. Juni feiert die Gemeinde das Projektwochenende Kerkener Kunst Strom anlässlich des zehnjährigen Bestehens dieser erfolgreichen Aktion. Also werden viele Menschen im Dorf unterwegs sein und nicht nur die künstlerisch gestalteten Stromkästen, sondern auch das reichhaltige Warenangebot im ganzen Dorf und die Stärkung in der Heimatstube zu schätzen wissen. Weitere Informationen etwa zur Anmeldung folgen im Heimatblatt und auf Social Media.