Antrag des Heimat- und Verkehrsvereins : Walbeck fordert den Bau einer Trauerhalle

Der Antrag wurde Bürgermeister Sven Kaiser übergeben Foto: Klaus Schopmans/ksch

(ksch) Der Heimat- und Verkehrsverein hat an den Bürgermeister einen Antrag zur Verbesserung der Situation am Friedhof in Walbeck gestellt. Angehörige können nicht geschützt vor der Witterung würdevoll Abschied von ihren Verstorbenen nehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Heimat- und Verkehrsverein Walbeck hat an den Bürgermeister und den Rat der Stadt Geldern einen Antrag zum Bau einer Trauerhalle und zur Renovierung der Leichenhalle am Friedhof in Walbeck gestellt. Der Zustand der Leichenhalle sei veraltet und nicht zeitgemäß, es gibt keine Trauerhalle, wo Angehörige geschützt vor der Witterung würdevoll Abschied von ihren Angehörigen nehmen können.

„Auch die Aufbahrung der Verstorbenen gleicht einer, wenn man es krass ausdrückt, Lagerung in einem garagenähnlichen Bauwerk, da müssen dringend Lösungen her“, meinte Heinrich Hacks, Vorsitzender des Heimatvereins. Eine Initiative, die Zustände zu ändern, wurde bereits vor drei Jahren von Bärbel und Paul Beerden auf den Weg gebracht, die aber im Sande verlief.