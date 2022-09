Aktion in der Gelderner Innenstadt : Kunden werden zu „Heimat Shoppern“

Geldern Am Freitag und Samstag locken der Werbering und die City-Managerin in die Innenstadt, um sich bei den Kunden mit Rosen und vielen Sonderaktionen zu bedanken.

Seit 2014 veranstaltet die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein die Aktionstage „Heimat Shoppen“, um den Einzelhandel zu stärken. Am Freitag und Samstag, 9. und 10. September, beteiligen sich unter der Leitung des Werberings Geldern und in Zusammenarbeit mit der City-Managerin auch wieder zahlreiche Geschäfte in Geldern an der Aktion. „Gerade in der heutigen Zeit und mit den Erfahrungen aus der Pandemie kommt dem Einkauf in der eigenen Stadt eine besondere Bedeutung zu“, sagt Werbering-Geschäftsführer Gerd Lange. „Aber Einkaufen ist mehr, nämlich auch das Erlebnis, Freunde und Bekannte zu treffen, eine Tasse Kaffee zu trinken, ein Eis zu essen oder auch die schön gestaltete Innenstadt zu erleben.“ Viele noch gut erhaltene Bilder des Straßenmalwettbewerbs würden zum Betrachten und Bummeln rund um den Markt, am kleinen Markt und am Eingang der Fußgängerzone Issumer Straße einladen.