Aus Kostengründen Heim-Art-Markt in Geldern soll abgeschafft werden

„Wir haben festgestellt, dass beim Heim-Art-Markt an den Ständen mit Essen und Trinken sowie vor der Bühne am meisten los ist, im Gegensatz zu den restlichen Ständen, die aber viel Geld kosten“, so Niersmann. Mit dem Gelderner Sommer wolle man genau diesem Konzept gerecht werden und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Die Kosten hierfür schätzt die Verwaltung auf insgesamt 12.000 Euro. Niersmann: „Mit dem Geld könnten wir also zehn solcher Veranstaltung im Jahr stattfinden lassen statt einer.“