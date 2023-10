Erhalt der Bergmannstradition Feier am Heiligenhäuschen der Bergleute in Issum

Die Anlage wird in regelmäßigen Abständen vom gesamten Vorstand der IGBCE Ortsgruppe Issum, heute Linker Niederrhein, liebevoll gepflegt. Nun feierte die IGBCE Ortsgruppe Linker Niederrhein, dass 20-jährige Bestehen des Heiligenhauses an der Neustraße. Nach der Ansprache der 1. Vorsitzenden Iris Lischewski-Schmetter segnete Dechant Stefan Keller erneut das Heiligenhaus und fand bewegende Worte. Unter anderem stimmte er das Steigerlied an, was alle Anwesenden sehr bewegte. Seine Kollegin Birte Oymanns-Voßeler von der evanglischen Kirche schloss sich mit ihren Worte in einer Ansprache an. Auch Stefan Sablowski, stellvertretender Bürgermeister und Bezirksleiter Zafer Ates sprachen in ihren Reden über die Bedeutung der Schutzpatronin der Bergleute, der Heiligen Barbara, und über die Solidarität der Bergleute. Untermauert wurde die Feierlichkeit durch die Abordnung des Knappenvereins 1923 Sevelen. Die Mitglieder des Knappenvereins in ihren wunderschönen Trachten und Fahnen verliehen der erneuten Segnung einen ganz besonderen Glanz. Und, natürlich wurde zum Schluss noch einmal das Steigerlied gesungen und der obligatorische Schnaps getrunken.