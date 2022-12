Ein Insasse erzählt So ist Weihnachten im Gefängnis

Michaela Lottkus arbeitet seit 1994 in der JVA Pont. Die Justizvollzugsbeamtin hat bisher nur ein einziges Mal an Weihnachten frei gehabt. Sonst war sie immer im Dienst. Sie sagt: „Der Dienst an Heiligabend ist schon anders als an den anderen Tagen. Man merkt schon, dass die Stimmung anders ist als sonst. Einige Gefangene sind ein bisschen aggressiver, andere sind stärker in sich gekehrt. Viele haben mehr Redebedarf. Sie sagen ‚hätten wir damals nicht diese Scheiße gebaut, dann könnten wir auch jetzt mit unterm Tannenbaum sitzen'.“