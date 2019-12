Heiligabend in St. Maria Magdalena : Gemeinsam statt einsam unterm Baum

Für das Foto kamen Helfer, Sponsoren und auch ein Gast spontan zusammen. „Heiligabend in Gemeinschaft“ hat viele Gesichter. Foto: Bianca Mokwa

Geldern Nicht jeder verbringt Weihnachten mit Familie oder Freunden, viele Menschen bleiben alleine. Die Gemeinde St. Maria Magdalena in Geldern setzt mit der Aktion „Heiligabend in Gemeinschaft“ ein Zeichen gegen Einsamkeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Mokwa und Verena Kensbock

Wenn die Geschäfte in Geldern schließen an Heiligabend, „dann ist nichts mehr“, beschreibt der Mann mit den grauen, kurzen Haaren die besondere Stimmung, die sich über die Stadt legt. Die einen gehen in ihre Familien, die anderen in die Einsamkeit.

„Nennen sie mich W. H.“, sagt der Grauhaarige, der nicht erkannt werden möchte. Seit vier, fünf Jahren – so lange wohnt er schon in Geldern – verbringt er Heiligabend im Pfarrheim von St. Maria Magdalena. Um 18 Uhr beginnt dort ein Weihnachtsfest für alle, die an diesem Abend nicht alleine sein möchten. „Heiligabend in Gemeinschaft“ nennt sich die Initiative, die Raum und Mahlzeit bietet für diesen besonderen Tag im Jahr.

Info Spontan kommen und spontan helfen Spontane Gäste Wer sich bisher nicht zum „Heiligabend in Gemeinschaft“ bei der Kirchengemeinde St. Maria Magdalena angemeldet hat, kann trotzdem vorbeikommen. Beginn ist um 18 Uhr im Pfarrheim. Spontane Helfer Die Feuerwehr Geldern spendete 500 Euro aus dem Verkauf ihrer Pins zur 150-Jahr-Feier.

„In der Küche ist die Annemie“, sagt der Grauhaarige erfahren. Er blickt in die Runde. Alle Ehrenamtlichen haben sich schon im Raum des Pfarrheims versammelt, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Jedes Jahr gibt es Käse-Lauch-Suppe, die kommt von Marlies Klings-Boekels. Als Hauptspeise gibt es Kartoffelsalat und Würstchen. „Wir hatten auch mal Kotelett, aber das kam nicht so gut an“, erinnert sich Pastoralreferent Friedhelm Appel. Es muss schon das Traditionsgericht sein. Nachtisch gibt es auch: Herrencreme und Eis.

27 Leute haben sich dieses Jahr angemeldet zum „Heiligabend in Gemeinschaft“. Zehn bringe er noch mit, stockt einer der Ehrenamtler kurzerhand die Gästeliste auf. „Mit 40 bis 50 rechnen wir immer“, sagt Appel. Mancher merke erst am Nachmittag, dass ihm die Decke auf den Kopf falle.

Einsamkeit ist jedoch weit mehr als das, mehr als ein trauriges Gefühl. Immer mehr Menschen leben alleine. 2016 gab es 16,8 Millionen Einpersonenhaushalte in Deutschland – viermal so viele wie vor 70 Jahren. Bei einigen wird das Alleinsein zur Einsamkeit. Rund neun Prozent der 45- bis 84-Jährigen fühlen sich einsam, wie eine Studie des Deutschen Zentrums für Altersfragen zeigt. Das quälende Gefühl trifft aber auch junge Menschen. In einer Studie des Robert-Koch-Instituts haben mehr als vier Prozent der Elf- bis 17-Jährigen angegeben, sich oft oder immer einsam zu fühlen.

Im Pfarrheim von St. Maria Magdalena kommen alle zusammen, Familien, Obdachlose, Alkoholiker, Menschen mit den unterschiedlichsten Geschichten. Irmgard Badzinski ist seit 1999 als Ehrenamtliche dabei. „Ich bin in Rente gegangen, und der Posten war frei“, sagt sie. Nun, mit 82 Jahren, will sie erstmals als Besucherin dabei sein. Sie erzählt von Männern, die nachmittags ihre Mütter im Altenheim besuchen und zum Essen ins Pfarrheim kommen.

Zu diesem Abend gehören weiße, gestärkte Tischdecken, ein Händedruck zur Begrüßung, ein reservierter Platz in der Christmette und die Käse-Lauch-Suppe. Um 17 Uhr macht sich Ehrenamtler Friedhelm Vermöhlen auf den Weg, holt die Gäste im Umkreis von 20 Kilometern mit dem Auto ab. Mancher möchte nach dem Essen schnell wieder nach Hause. „Vielleicht ist das so, wenn zu viele Emotionen da sind“, sagt einer der Ehrenamtler. Irmgard Badzinski weiß, was hilft: Singen. In diesem Jahr wird das Gelderland-Trio vorbeischauen. „Und dann kommt man zum Klönen.“

Der Helfer-Gruppe hat sich noch eine weitere Dame angeschlossen. Sie sei ein bisschen aufgeregt, sagt die 83-Jährige, die anonym bleiben möchte. Ihr Mann ist in diesem Jahr verstorben, da habe sie gedacht, sie mache an Heiligabend etwas Ehrenamtliches. Zur Familie fährt sie am ersten Weihnachtstag.

Und dann erzählt Irmgard Badzinski noch von einem Wunder. „Da saß so einer am Tisch und wollte sich einbringen, was Gutes tun“, sagt sie und schaut zu Stefan Hainke. Der senkt den Kopf. Er ist das Wunder. Vor vier Jahren hatte Stefan Hainke seine Frau Gabi und seinen Sohn Maurice eine Woche vor Weihnachten mit der Idee konfrontiert, bei „Heiligabend in Gemeinschaft“ mitzumachen. Den Ausschlag dafür hatte Pfarrer Christian Olding gegeben. „Das wäre ja doof gewesen, wenn nur einer aus unserer Familie geht und die anderen beide zu Hause sitzen“, sagt Hainke.

Ein festlich gedeckter Tisch gehört zu diesem Abend dazu. Foto: pixabay