Finanzen der Blumenstadt Straelen verzichtet auf Steuererhöhungen

Eine dicke Weihnachtslektüre hatte Kämmerer Uwe Marksteiner den Mitgliedern des Straelener Stadtrates in die letzte Sitzung des Jahres mitgebracht: den 478 Seiten umfassenden Haushaltsentwurf für 2023, der den Politikern via Internet zugeschickt wird. Er weist ein Defizit von rund 2,5 Millionen Euro aus. Dabei wurden Mehrbelastungen durch Corona und den Ukraine-Krieg in Höhe von 1,58 Millionen Euro bereits isoliert.