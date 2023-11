Kunsthandwerk, Florales und Leckereien Haus Ingenray lädt wieder zum Lichtermarkt ein

Pont · Am Martinswochenende präsentieren sich mehr als 30 Aussteller mit selbst gemachten Produkten im Innenhof. Auftakt ist schon am Freitag mit der Cover-Band „Sex in the Fridge“.

06.11.2023, 11:00 Uhr

Haus Ingenray lädt am Martinswochenende wieder zum Lichtermarkt ein. Foto: Beate Schindler

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr erstrahlt der Lichtermarkt auf Haus Ingenray auch dieses Jahr wieder zum St.-Martins-Wochenende. Mehr als 30 Aussteller präsentieren am 11. und 12. November im Innenhof Kunsthandwerk, Florales und Leckereien. Alle Produkte sind handgemacht und stammen aus der Region, dazu gehören Schnitzarbeiten, Schmuck sowie herbstlich-adventliche Blumengebinde und Kränze, Dekoratives und Modisches aus Filz und Glaskunst. Spielzeug sowie Decken, Kleidung und andere Produkte „vom Schaf“ werden in diesem Jahr zum ersten Mal angeboten. Auch Korbflechter und Buchbinder geben ihren Einstand beim Lichtermarkt. Selbst gemachte Marmeladen, Kelderhorster Bier aus Kapellen und Likör-Kreationen bedienen die Gaumenfreuden. Überhaupt ist das kulinarische Angebot vielfältig: geschmorte Pilze, Maronen, Reibekuchen und Würstchen fürs Herzhafte, Waffeln und Pöfferkes als Dessert danach. Das Café im außergewöhnlichen Ambiente der frisch restaurierten Remise bietet bei einem reichhaltigen Kuchenbuffet Raum für Rast und Gespräche. Die Gelderner Ideen- und Mitmachwerkstatt sowie der WirsinG e.V. informieren über ihre Arbeit und Angebote. Neben der Marktprodukte lädt der Nabu Kreisverband Kleve zu Eulenspaziergängen ein. Der Historische Verein für Geldern und Umgegend präsentiert regionalhistorische Literatur an seinem Bücherstand, und das Modellbau-Team Rhein-Maas weckt mit einer Ausstellung Erinnerungen an die Geldernsche Kreisbahn. In der oberen Etage des spätmittelalterlichen Rittersitzes erwartet die Besucher eine Kunstausstellung niederrheinischer Künstler. Die „Jazzkapelle“ untermalt musikalisch dezent das vorweihnachtliche Geschehen. Auftakt zum Lichtermarkt ist bereits am Freitag, 10. November, mit der Cover-Band „Sex in the Fridge“. Von 19 bis 23 Uhr stimmen sie mit rockigen Feelgood-Songs ab den späten 60er Jahren auf das Wochenendevent ein. An diesem Abend sind die Verkaufsstände geschlossen. Mehr als 50 ehrenamtliche Helfer werden am Lichtermarkt-Wochenende im Einsatz sein. Die Erlöse gehen zu gleichen Teilen an das Amani Kinderdorf, die Gelderner Tafel sowie an die Bürgerstiftung Kapellen an der Fleuth. Der Lichtermarkt hat am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt an allen Tagen zwei Euro pro Person.

(RP)