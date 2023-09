Tag des offenen Denkmals in Geldern Haus Ingenray öffnet am Sonntag für Besucher

Außerdem beteiligt sich die Stadt Geldern am Tag des offenen Denkmals an dem Fotowettbewerb „Das Talent Monument! Bühne frei für die Denkmal-Stars von morgen!“: „Denkmäler sollen an diesem Tag in den Vordergrund des Betrachters treten. Aus diesem Grund wird ein Fotowettbewerb gestartet, bei dem Bürger ein offenes Auge für (ihre) Denkmäler haben sollen“, erklärt Simone Hauch-Mange von der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Geldern. „Was sagt mein Denkmal aus? Was macht es besonders? Was hat noch keiner erkannt?“, sind etwa Fragen, die durch Fotos beantwortet werden sollen.