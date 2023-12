Haus im Hagenland in Wachtendonk Senioren feiern gemeinsam Weihnachten

Ein herzliches Dankeschön des Seniorenheims geht an die Lehrerinnen der dritten Klassen, Daniela Beckers, Pia Lamers und Christiane Kavermann und natürlich alle Schüler, die sich viel Mühe gegeben haben, an die Apotheker Christian und Melanie Detzel für die schönen Geschenke und an den Musikverein Lyra, der für einen stimmungsvollen musikalischen Rahmen gesorgt hat sowie an die hiesigen Bauern, die wieder eine Extra-Runde für die Senioren drehten. Ein großes Dankeschön geht auch an alle Mitarbeiter, die an diesem Nachmittag und Abend dazu beigetragen haben, dass alle gemeinsam feiern konnten.