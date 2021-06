Einzelhandel in Geldern : In Geldern rücken Werbering und Stadt enger zusammen

Geldern Die Zusammenarbeit kommt auch durch Satzungsänderungen zum Ausdruck. Für die Stadt wurde nun generell ein Vorstandsposten beim Werbering eingerichtet.

Schon in den Geschäftsberichten von Karla Leurs und Geschäftsführer Gerd Lange war immer wieder von der Gemeinsamkeit in der Corona-Zeit die Rede. So unterstützte die Stadt die Werbering-Initiative „Wir halten zusammen – wir kaufen in Geldern“ ebenso, wie der Werbering mit großem Aufwand die Einrichtung der Verkaufs- und Akzeptanzstellen des Stadtgutscheins im Schulterschluss mit der Wirtschaftsförderung und dem Citymanagement vorantrieb. „Wer glaubt, dass wir ohne die großen Veranstaltungen nicht viel zu tun hatten, der sah sich getäuscht“, so Gerd Lange im Geschäftsbericht. So wurden die Kampagnen, insbesondere auch für die Vermarktung der Stadtgutscheine, komplett durch die Vorstandsmitglieder entwickelt. Die Mitgliedsbetriebe kamen in den Genuss, über den Werbering zu Anlässen wie Valentinstag, Muttertag oder Ostern mit dem Siegel „Der Werbering empfiehlt“ kostenlose Werbung zu bekommen. Die enge Zusammenarbeit kommt auch durch Satzungsänderungen zum Ausdruck. Es wurde ein Vorstandsposten generell für die Stadt eingerichtet.