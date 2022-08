Hauptversammlung der Manten AG : Gedichte und Lieder als Dividende

Geldern Bei der Hauptversammlung der Gelderner Aktiengesellschaft traten Christian Behrens und Thomas Hunsmann in der Gaststätte Manten auf. Sie boten die etwas andere Dividende, genau wie Wirtin Doris Čaglić.

Vor dem Genuss stand aber die Pflicht. Und das gleich doppelt, denn Corona-bedingt ging es in der Gaststätte Manten gleichzeitig um die Geschäftsjahre 2020 und 2021. Für den verhinderten Vorsitzenden Ulrich Janssen präsentierte Bernd Stibi als dessen Stellvertreter im Aufsichtsrat die wichtigsten Zahlen und Fakten. Für einige Aktionäre war es die erste Hauptversammlung, denn in den vergangenen zwei Jahren wechselten 28 Manten-Aktien den Besitzer. Am Ende stand die Entlastung für Vorstand und Aufsichtsrat. Andreas Eck als Vorstandsvorsitzender berichtete, dass es immer wieder Anfragen gibt, wie das Modell der Manten AG funktioniert. Trotzdem gebe es seines Wissens deutschlandweit keine vergleichbare AG. Wichtiger Baustein des Gelderner Erfolg sei das Wirtehepaar Doris und Gogo Čaglić. Viel Beifall der Aktionäre signalisierte deutliche Zustimmung.

Christian Behrens und Thomas Hunsmann aus Moers hatten für ihren ersten Besuch in der Gaststätte Manten auch ein paar alte Nummern aus ihrer 28-jährigen Zusammenarbeit mitgebracht. Etwa die Radtour nach Issum, an deren Ende der bierselige Radler nur noch Zwillinge im Altbierdorf sieht. „Welch‘ ein Tag!“ ruft Behrens aus und genehmigt sich zur Freude des Publikums ein Diebels. Auch der musikalische Klassiker „Warst Du schon in Kevelaer, warst Du schon in Winnekendonk“ sorgte gleich zu Beginn für Stimmung. Behrens begeisterte nicht nur mit seiner Wortakrobatik, sondern auch noch als singender Jongleur. Begleitet wurde das Programm von stimmungsvollen Niederrhein-Fotos, die er alle selbst fotografiert hat. Und Thomas Hunsmann kam gut mit dem Manten-Klavier zurecht und spielte seine Eigenkompositionen. Wer den Auftritt bei Manten verpasst hat: Das nächste Gastspiel von Behrens mit Volker Streck, Volker Vienken (Gitarren) und Wilfried Schönherr (Keyboard) im Gelderner Refektorium ist in Vorbereitung.