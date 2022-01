Gelderner Weihnachtsverlosung : Birgit Moll aus Veert gewinnt Gelderner 2000-Euro-Gutschein

Geldern Einen 2000-Euro-Stadtgutschein hat Birgit Moll aus Veert bei der Weihnachtsverlosung des Werberings Geldern gewonnen. Neben den Hauptpreisen wurden weitere 250 Einkaufsgutscheine der Werbering-Mitgliedsgeschäfte im Wert von etwas mehr als 5000 Euro verlost und per Post verschickt.

Es war ein entspannter Neujahrstag, als gegen 12 Uhr bei Familie Moll in Veert das Telefon klingelte. „Guten Tag, ich hätte gerne mal Frau Birgit Moll gesprochen“, so meldete sich Werbering-Geschäftsführer Gerd Lange und überbrachte die gute Nachricht über den Hauptgewinn der Gelderner Weihnachtsverlosung. „Guten Tag, Frau Moll. Sie haben gewonnen und können nun für 2000 Euro in Geldern einkaufen, essen gehen oder auch eine Reise buchen“, so Lange weiter. Bis zur offiziellen Übergabe blieben zwei Tage Zeit zum Freuen und überlegen und so traf man sich dann im Foyer der Sparkasse in Geldern. Dort warteten bereits gleich zwei Werbering-Vorsitzende, nämlich Gaby Engelke und Karla Leurs ebenso wie Citymanagerin Valerie de Groot und Geschäftsführer Gerd Lange auf die Gewinnerin. Neben einem Blumenstrauß und einem überdimensionalen 2000-Euro-Stadtgutschein konnten die Werbering Vorsitzenden einen dicken Umschlag mit gleich 20 Stadtgutscheinen á 100 Euro überreichen. „Die Idee, einen Teil für eine kleine Reise zu verwenden, war nicht schlecht. Ich glaube wir machen eine Reise nach Hamburg und nehmen unsere Räder mit, um das Umland zu erkunden“, so Birgit Moll, die jetzt ja die Auswahl aus 70 Geschäften in Geldern hat, wo ihre Stadtgutscheine angenommen werden. Neben den Hauptpreisen wurden weitere 250 Einkaufsgutscheine der Werbering-Mitgliedsgeschäfte im Wert von etwas mehr als 5000 Euro verlost und per Post verschickt. Den Stadtgutschein kann man centgenau einlösen. Auf der Seite www.geldern-lokal.de hat man zudem auch die Möglichkeit, seinen eigenen Gutschein mit einem persönlichen Foto und einer individuellen Summe zu gestalten. Es gibt die Gutscheine auch wie bisher vor Ort und zwar im Swertz Hagebaumarkt Veert, beim Modegeschäft Barbara Valkysers in Geldern sowie der Volksbank an der Niers und der Sparkasse (nur für Kontoinhaber).