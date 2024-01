Weihnachtsverlosung des Werberings Geldern Isummerin gewinnt 2000 Euro für den nächsten Einkaufsbummel

„Ich war bei Street One in Geldern und wollte eigentlich gar nicht mitspielen, aber die nette Verkäuferin hat mir einen Teilnahmeschein und einen Kugelschreiber in die Hand gedrückt und dann habe ich den Schein ganz in Ruhe ausgefüllt.“ Das war offensichtlich eine gute Idee. „Ich kaufe gerne in Geldern ein und kann jetzt ja richtig shoppen gehen“, so die Gewinnerin weiter.