Kommunalpolitik: Geschenke für verdiente Ratsmitglieder in Issum

Handgefertigte Teller haben in Sevelen eine lange Tradition. 2008 ging dieser Teller an Freunde aus Sevelen in der Schweiz. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Issum Wenn sich jemand in der Gemeinde Issum engagiert, bleibt das nicht ungesehen. Für die Ehrenamtlichen gibt es dafür zum Beispiel den Josef-Diebels-Bürgerpreis, der seit 2003 jährlich verliehen wird.

Für die Ratsmitglieder gibt es nach einigen Jahren des Wirkens Geschenke. Das hat schon Tradition. Seit dem 27. September 1972 gibt es den Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses, dass Ratsmitglieder ab einer zehnjährigen Mitgliedschaft geehrt werden sollen. Der Beschluss wurde nach allgemeinen Gesprächen mit den Fraktionsvorsitzenden der Issumer Parteien nun aufgefrischt. Im Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend ist einstimmig darüber abgestimmt worden. Neu ist, dass die Mitgliedschaft im Rat losgelöst von Unterbrechungen zusammengerechnet wird. Das war früher nicht so. Nach dem alten Beschluss musste der Geehrte ununterbrochen dem Rat angehört haben.

Was es gibt, ist nach Anzahl der Jahre gestaffelt. Es gilt, je länger die Mitgliedschaft, desto wertvoller die Anerkennung. Allerdings gibt es ein Problem. Zum Zehnjährigen bekamen die verdienten Ratsmitglieder in der Vergangenheit, seit 1994, einen handgefertigten Wandteller mit dem Motiv Haus Issum oder dem Bürgerhaus Sevelen. Die Künstlerin stellt die Wandteller allerdings nicht mehr her. Stattdessen soll ein Sachgeschenk in Höhe von 75 Euro überreicht werden. Ab 20 Jahren gibt es ein Geschenk im Wert von 100 Euro, bei 25 Jahren ein Geschenk im Wert von 125 Euro. Seit 1994 sind auch 30-jährige und 35-jährige Mitgliedschaft festgeschrieben. Es werden Ehrengeschenke in Höhe von 150 Euro für 30 Jahre und von 175 Euro für 35 Jahre Mitgliedschaft im Issumer Rat vergeben.