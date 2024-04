Nach 21 Jahren Van den Brand in Gelderns schließt – „Es tut mir in der Seele weh“

Seit dem 11. April steht fest: Das Fachgeschäft für Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik van den Brand in Geldern macht dicht. Nach ziemlich genau 21 Jahren. Schweren Herzens, so Inhaber Wolfgang van den Brand, müsse er das Ladenlokal an der Hartstraße 4-6 aufgeben. „Für viele kam die Entscheidung überraschend“, sagt er. „Einer schrieb auf Facebook: ,Wieder ein Original weg.‘“ Es tue ihm in der Seele weh, aber er habe keine andere Wahl, als das Geschäft zu schließen.