Geldern: Hartefelds Zukunft mitgestalten

HARTEFELD (RP) Interessierte Hartefelder Bürger sind für Dienstag, 29. Mai, ab 19.30 Uhr ins Jugendheim an der Hartefelder Dorfstraße eingeladen, um weitere Ideen für die Zukunftsfähigkeit ihres Dorfes zu sammeln. Wie die im Rahmen des Interreg-Projektes "Krachtige Kernen / Starke Dörfer" beteiligte Hochschule Rhein-Waal mitteilt, sollen am Abend Arbeitsgruppen gebildet werden, um vorhandene Ideen mit Leben zu füllen und zu gestalten und um neue Ideen zu sammeln und in den Prozess einzubringen. Unter Anleitung der studentischen Hilfskräfte Runa Rosskamp und Nico Streckert von der Hochschule Rhein-Waal hat eine Bürgergruppe bereits mehr als 20 wertvolle Ideen und Zukunftsvisionen für Hartefeld, Vernum und Poelyck in einem Kreativworkshop erarbeitet, die in Themengebiete gruppiert wurden.